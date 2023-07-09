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09.07.2023 13:06 Евгения Маркова

Рабочий график 9/80 приобретает популярность в Британии: как это работает

Еще одна альтернатива традиционному рабочему графику – 9/80. Недавнее исследование показало, что работодатели и работники Британии положительно относятся к такому варианту. Об этом пишет Business Insider. 

Британская рекрутинговая компания Hays опросила (с апреля по май 2023 года) 3483 работодателей и 5370 работников. Выяснилось, что они в большинстве своем положительно воспринимают график работы: девять дней из каждых десяти:

  • Около 68% опрошенных специалистов хотели бы перейти в другую организацию, предлагающую девять рабочих дней из 10.
  • Среди молодых специалистов в возрасте от 20 до 39 лет эта цифра составила 72%. 
  • Около 28% опрошенных работодателей уже ввели или планируют ввести альтернативную рабочую неделю. 32% из них являются крупными компаниями из более чем 1 000 работников. 
При таком графике подразумевается, что 80 рабочих часов распределяются на девять дней.

Теперь по порядку:

Рабочий график 9/80 включает двухнедельные периоды, в течение которых сотрудники работают восемь 9-часовых дней и один 8-часовой, чтобы заработать дополнительный выходной.

Компании, придерживающиеся этой системы планирования, обычно разбивают неделю на четыре 9-часовых дня и один 8-часовой. Последний состоит из двух 4-часовых периодов. Первая неделя заканчивается первым 4-часовым периодом, а следующая начинается вторым. Следовательно, сотрудники получают плюс один выходной раз в две недели.

Типичная рабочая неделя при подобном графике выглядит так:
  • Понедельник: с 8:00 до 12:00, 1 час обеденного перерыва, работа продолжается с 13:00 до 18:00.
  • Вторник: с 8:00 до 12:00, 1 час обеденного перерыва, работа с 13:00 до 18:00.
  • Среда: с 8:00 до 12:00, 1 час обеденного перерыва, работа с 13:00 до 18:00.
  • Четверг: с 8:00 до 12:00, 1 час обеденного перерыва, работа с 13:00 до 18:00.
  • Пятница: с 8:00 до 12:00, часовой перерыв на обед, работа с 13:00 до 17:00 (начало второй недели)
  • Выходные: сотрудники не работают в субботу и воскресенье.
  • Понедельник: с 8:00 до 12:00, 1 час обеденного перерыва, работа с 13:00 до 17:00.
  • Вторник: с 8:00 до 12:00, 1 час обеденного перерыва, работа с 13:00 до 18:00.
  • Среда: с 8:00 до 12:00, 1 час обеденного перерыва, работа с 13:00 до 18:00.
  • Четверг: с 8:00 до 12:00, 1 час обеденного перерыва, работа с 13:00 до 18:00.
  • Пятница: сотрудники получают выходной.

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