Пылесос для владельцев животных Thomas Amfibia Pet pro plus за 2490 шек.
Если вы наберете в поисковике «как избавиться от шерсти животных», то вы получите порядка 2.5 миллионов ссылок на разнообразные статьи с множеством лайфхаков и советов по уборке шерсти и пуха домашних животных с пола, мебели, одежды: мытье полов с уксусом, очищение мебели с помощью надувного шарика, втирание соды в ковровые покрытия – множество оригинальных, но трудоемких рецептов.
А можно приобрести многофункциональный пылесос Thomas Amfibia Pet pro plus, разработанный специально для владельцев домашних питомцев. В нем продумано все для мелочей. В преддверии осенних праздников компания Electro-Gal, официальный представитель бренда в Израиле, предлагает специальную акцию на эту модель: 2490 шек. вместо 3490 ( с возможностью разделить на 24 беспроцентных платежа), 2 года гарантии и бесплатная доставка.
Акция действительна до 16 октября или до окончания запаса.
Эта модель использует две системы фильтрации: водяную AquaBOX и циклонную (без воды) DryBOX, что позволяет осуществлять уборку любой интенсивности. Кроме того, в комплект входит большое количество насадок для решения самых разных задач, в том числе специальные насадки для легкой уборки шерсти с ковров, подстилок животных и мягкой мебели.
Быстрая сухая уборка
Drybox – это уникальный тип пылесборника, предназначенный для быстрой и эффективной сухой уборки. DryBOX состоит из крышки и контейнера с тремя камерами. Крупный мусор отфильтровывается в среднюю камеру, а маленькие циклоны задерживают в боковых камерах аллергены и мелкодисперсную пыль. Зачем это нужно? Для того, чтобы не дышать пылевыми облаками, очищая контейнер. Основная часть пылесборника опустошается одним движением, а вредная пыль время от времени смывается потоком воды без контакта с дыхательной системой человека. Безопасно и гигиенично. С этой системой пылесос не требует подготовки к работе. Он готов мгновенно, нужно только подсоединить шланг и включить в розетку.
Генеральная влажная уборка
Для влажной уборки подходит уникальный фильтр AquaBox, который делает воздух кристально чистым и полезным для дыхания не только аллергика, но и для всей семьи. Для AquaBOX характерна высочайшая степень фильтрации. С помощью этого запатентованного аквафильтра вы удалите 99,9% пыли и шерсти домашних животных и 100% пыльцы.
В аквафильтре используется многоступенчатая система фильтрации. Принцип работы данной технологии, позволяющей достичь гораздо больших результатов, заключается в том, что воздушный поток сначала проходит сквозь водяную стену, образуемую четырьмя встречными форсунками, а затем через ряд ступеней очистки. В самой водяной стене происходит смачивание каждой пылинки и шерстинки, они становятся тяжелыми и слипаются с другими частичками мусора. Затем воздух с этой взвесью попадает в «туман» капель воды, где пылинки вращаются в воздушных микроциклонах. Частицы пыли оседают на морских стенках AquaBOX, а затем с каплями воды стекают вниз, в воду. AquaBOX обеспечивает высочайший уровень фильтрации и чистоту обработанного воздуха.
Вы можете приобрести пылесосы Thomas Amfibia Pet pro plus у официального представителя в Израиле https://lp.thomas-israel.co.il или по телефону *3134.