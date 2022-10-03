



Пылесос для владельцев животных Thomas Amfibia Pet pro plus за 2490 шек.

Если вы наберете в поисковике «как избавиться от шерсти животных», то вы получите порядка 2.5 миллионов ссылок на разнообразные статьи с множеством лайфхаков и советов по уборке шерсти и пуха домашних животных с пола, мебели, одежды: мытье полов с уксусом, очищение мебели с помощью надувного шарика, втирание соды в ковровые покрытия – множество оригинальных, но трудоемких рецептов.



А можно приобрести многофункциональный пылесос Thomas Amfibia Pet pro plus, разработанный специально для владельцев домашних питомцев. В нем продумано все для мелочей. В преддверии осенних праздников компания Electro-Gal, официальный представитель бренда в Израиле, предлагает специальную акцию на эту модель: 2490 шек. вместо 3490 ( с возможностью разделить на 24 беспроцентных платежа), 2 года гарантии и бесплатная доставка.



Акция действительна до 16 октября или до окончания запаса.