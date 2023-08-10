



Пять признаков, указывающих на то, что мужчина считает вас “женщиной его жизни”

Психолог Марк Бартон рассказал, как понять, что ваш избранник – тот самый. Спойлер: от тех, кто лишь обещает, но не делает, не стоит ждать ничего хорошего.



О пяти признаках, которые говорят, что он выбрал вас женщиной своей жизни, недавно рассказал Марк Бартон. Он отметил, что “на эти знаки в отношениях стоит обращать внимание в первую очередь, чтобы не строить ложных иллюзий, которые со временем приведут к горьким разочарованиям”.



Понять, что ваш мужчина, тот самый, помогут следующие моменты:

Рядом с ним вы можете быть собой и не притворяться. Его поступки и действия говорят о том, что он строит долгосрочные планы с вами. Он не вызывает у вас нереального всплеска эмоций. Мужчина нормально реагирует на отсрочку сексуальной близости. Он часто использует слово “мы”.

Подробнее Марк Бартон рассказал своим подписчицам о втором пункте.



Для того, чтобы распознать серьезность намерений мужчины, придется приглядеться и провести аналитическую работу. Если вы еще не женаты и не живете вместе, внимательно понаблюдайте за своим мужчиной. Какой между вами уровень теплоты и близости? Насколько активное участие он принимает с вашей жизни? Он вас поддерживает, защищает, берет на себя ответственность за вас?



Если мужчина больше сосредоточен на себе, не реагирует на ваши просьбы о помощи, не проявляет инициативу и в целом не прикладывает никаких усилий для того, чтобы сделать вашу жизнь лучше – это не ваш человек. Мужчина, который видит в вас потенциальную жену и партнера на всю жизнь, будет стремиться обеспечить вам комфорт и безопасность. Причем для этого вовсе не обязательны какие-то широкие жесты и дорогие подарки – забота может проявляться в мелочах, но регулярно. От человека, который только говорит, как вы ему важны, но не подтверждает это поступками, психолог советует “бежать подальше”.



О каких же поступках идет речь? Мужчина помогает вам закрывать ваши потребности, заботится (встречает из аэропорта, готовит ужины), поддерживает, когда вам трудно. Именно эти действия, по мнеию Бартона, создают между партнерами ощущение любви и безопасности, которые становятся залогом гармоничных и долгих отношений.