



Пять полезных функций на Android, о которых многие не знают

Полезные функции Android, о которых многие не знают, а они могут улучшить нашу жизнь.



Зарядка от телефона к телефону

Если у вас разрядился телефон, а у друзей полный заряд, можно воспользоваться мощностью аккумулятора их смартфонов. Для этого смартфон должен поддерживать OTG – функцию, которая имеется на 99% современных моделей. Также необходимо наличие недорогого OTG-переходника. Кстати, таким образом можно заряжать не только Android-устройства, но и любые аксессуары от смарт-часов до беспроводных наушников.



Поделиться Интернетом

Чтобы раздать интернет с телефона, нужно зайти в настройки, выбрать пункт “Точка доступа Wi-Fi” и активировать одноименную функцию. Другие пользователи просто подключаются через Wi-Fi с помощью пароля, который вы создадите.



Подключение к Wi-Fi без пароля

Если вы забыли пароль от домашнего Wi-Fi, зайдите в настройки смартфона, перейдите в раздел Wi-Fi. Нажмите на сеть, к которой смартфон подключен, воспользуйтесь QR-кодом для подключения Wi-Fi без пароля. Его нужно отсканировать на подключаемом устройстве.



Управление техникой через смартфон

Если вы потеряли пульт от телевизора или кондиционера, его можно заменить любым смартфоном с ИК-портом. Запустите программу “Пульт”, обычно расположенную в папке “Инструменты”, добавьте пульт, выберите нужное устройство, настройте его и управляйте техникой с телефона.



Разделение экрана

В Андроид есть функция, позволяющая работать в двух приложениях одновременно. Чтобы это сделать, нужно сбросить нижнюю часть экрана внутрь или воспользоваться кнопкой многозадачности. На первом приложении задержите палец и включите режим распределения экрана. После этого выберите другое приложение, которое вам нужно для работы.