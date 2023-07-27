



Пять лучших приложений для повышения производительности

Сегодняшний поток информации может быть слишком большим и интенсивным. Многочисленные задачи, встречи, звонки и планы способны запутать вас и заставить легко что-то забыть. Технологии предлагают множество решений в этой ситуации.



Evernote

Evernote был одним из первых в своем роде и завоевал популярность благодаря широкой функциональности. Это комплексное приложение для создания заметок, которое может помочь повысить производительность, позволяя создавать, редактировать, упорядочивать и хранить цифровые заметки, синхронизируя их между всеми устройствами. Сервис доступен и для Android, и для iOS.



Но это гораздо больше, чем просто блокнот. Evernote предлагает множество функций, включая захват и хранение задач, изображений, эскизов, вложений и аудио. Кроме того, можно организовать все заметки, задания и скриншоты в собственные блокноты.

Taskito – To-Do list и напоминания



Это смесь календаря и планировщика с очень удобным виджетом для рабочего стола и неперегруженным минималистическим интерфейсом.

Программа позволяет отображать задачи на рабочем столе в хронологической последовательности (вкладка "Таймлайн") с добавлением цветовых тегов, значительно облегчающих отслеживание задач. Можно также добавлять заметки и задания без конкретной даты. Есть также многоуровневые списки, возможность распределения по проектам, импорт шаблонов, напоминания в конкретное время и многое другое.



Облачный сервис

Это может быть OneDrive от Microsoft, Dropbox, iCloud от Apple, Google Drive или другой. Все они дают определенное количество – как правило, это 5-10 гигабайт – бесплатного места для хранения файлов. Кроме того, сегодня многие подобные сервисы предлагают на старте огромные объемы памяти, чтобы привлечь побольше пользователей. К примеру, сингапурский сервис PikPak ​​Cloud может предложить до 10 терабайтов пространства.



В хранилище можно хранить все свои файлы, не опасаясь, что поломка компьютера приведет к их потере. Ими можно делиться с помощью ссылки, которую вы генерируете для конкретного файла или целой папки и передаете собеседнику. Вы можете создавать текстовые файлы, таблицы или презентации прямо в облаке, не опасаясь, что отключение компьютера сотрет все введенные данные – облако сохраняет информацию автоматически в процессе ввода.



В зависимости от компании, облачные сервисы предлагают множество собственных индивидуальных функций, таких как отдельный "сейф" для хранения особо ценных файлов под отдельным паролем.



DeepL – переводчик, который вас поразит

DeepL – это немецкий аналог Google Translate, построенный на основе искусственного интеллекта. В плане качества перевода ему сегодня нет равных. С ним вы забудете о необходимости уточнять те или иные слова и формулировки. Там, где Google иногда выдает странный перевод, DeepL демонстрирует понимание контекста, издает хорошо сформулированные предложения и даже проставляет знаки препинания.



Огромным преимуществом DeepL является наличие расширения для браузера, с которым можно выделить нужный текст на иностранном языке, нажать появившуюся кнопку и легко перевести. Кроме того, в некоторых случаях вы можете перевести с одного языка на другой прямо в окне ввода сообщений.

Приложение также имеет функцию фотографирования (перевод текста на фото), голосового ввода и переводов загруженных файлов.



Google Объектив

Это приложение, которое часто бывает встроенным в камеру смартфонов на Android, может помочь в очень многих ситуациях. Можно использовать как скачанные изображения, так и собственные. Во втором случае, нужно навести камеру на какой-нибудь предмет, чтобы найти его в интернете. К примеру, вы не знаете, что за растение или животное перед вами – навели объектив, нажали на поиск и готово. Таким же образом можно искать товары и многое другое.



Вы также можете навести камеру на текст, сфотографировать его, и затем либо вручную выделить нужное прямо на фото, либо воспользоваться кнопкой "Выбрать все" или "Прослушать". Выделив текст, вы можете его скопировать для другого приложения, прослушать, перевести на другой язык, произвести поиск или отправить на компьютер. Среди других интересных функций сервиса – решение домашних заданий, покупки, поиск интересных мест и ресторанов.