



Пять лет в раю: Женщина, пережив клиническую смерть, поделилась увиденным

Доктор Линда Крамер, пережившая клиническую смерть более четырнадцати минут в интервью NDE Diary утверждает, что в загробной жизни видела горный хребет, “в 30 000 раз превышающий Эверест”.



Утром 6 мая 2001 года Линду настигла клиническая смерть. Но она уверена, что была в раю “в течение пяти лет”, пока парамедики спасали ее. Доктор Крамер утверждает, что она парила над парамедиками, спасающими ее тело, и затем принялась исследовать загробную жизнь, где она могла принять любую форму по своему выбору.



“Я обнаружила, что стою на поле цветов и наблюдаю за горным хребтом в 30 000 раз выше, чем Эверест. Еще я видела здания, по сравнению с которыми дубайские небоскребы похожи на миниатюрные хижины. Я могла видеть все в панорамном виде”, – вспоминает Линда. “Я общалась с людьми, становясь ими”.



Известно, что некоторые люди считают околосмертные переживания сном или галлюцинациями умирающего мозга. Однако, описания околосмертных переживаний удивительно согласуются в культуре и во времени.