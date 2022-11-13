



Пять фактов о поцелуях, которые могут вас удивить

В среднем человек тратит на поцелуи две недели своей жизни. А за одну минуту поцелуя можно сжечь 5 калорий, что может быть и немного по сравнению с количеством калорий, которые мы потребляем в день, но если учесть, что при каждом поцелуе мы активируем не менее 146 мышц, ценность поцелуя точно возрастает.



В мире существует около 20 видов поцелуев, наиболее известным из которых является французский поцелуй, также называемый "поцелуем с языком".



Хотя через поцелуи передаются такие болезни, как простуда, герпес и другие, исследования показали, что поцелуи намного полезнее, чем принято думать. Акт поцелуя высвобождает большое количество лейкоцитов в нашу кровь для борьбы с токсинами и возбудителями болезней. Во время поцелуя также выделяются гормоны, роль которых заключается в облегчении боли.



Самый полезный поцелуй для устоявшихся пар, которые давно вместе — это на самом деле "шведский поцелуй", при котором губы соприкасаются друг с другом без контакта языка.



В категории "сухих" поцелуев вы найдете эскимосский поцелуй "потирание носами", воздушный поцелуй, поцелуй в щеку и "Сивафла" — поцелуй ладонями. Поцелуи любого рода помогают снять стресс и негативную энергию, поэтому исследователи во всем мире, давно изучающие влияние поцелуев, рекомендуют целоваться как можно чаще.

