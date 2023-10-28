



"Путин Шредингера": Слухи о смерти президента РФ напоминают о кончине Сталина

Слухи о смерти президента РФ Владимира Путина напоминают об уходе из жизни Иосифа Сталина в 1953 году.



"Изумляет напоминающая о советских временах загадочная формулировка, которую выбрал Песков: "Информационная утка". Возникает вопрос: что в сообщении о смерти Путина искажено, а что верно?", - пишет журналист BILD Петер Тиде, проанализировав сообщения из соцсетей.



Журналист обратил внимание на сходство сообщений анонимного телеграм-канала "Генерал СВР" и смерть Сталина.



"Следует описание, напоминающее смерть кремлевского палача Иосифа Сталина 70 лет назад: умерший от инсульта Сталин лежал в своем кабинете, но никто не смел войти, приблизиться к нему или сообщить о его смерти. Разыгралась абсурдная сцена: никто не осмеливался подойти, так как все боялись, что он все же не умер", - пишет журналист.



"Что на самом деле происходит в Кремле и резиденциях Путина, на данный момент остается загадкой. Пока не покажут "Лебединое озеро" или Путин лично не появится на российском ТВ, по отношению к кровавому царю действует "закон Шредингера": он находится в своей резиденции и может быть и мертв, и жив одновременно", - подытожил Тиде.