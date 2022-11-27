Новости » Life Style
Путин рассказал солдатским матерям ужасы о гендерах и трансформаторах
27.11.2022 08:04 Аркадий Бочаровский

Путин рассказал солдатским матерям ужасы о гендерах и трансформаторах

Российские СМИ публикуют подробности беседы президента РФ с “солдатскими матерями”, отобранными из высших чиновниц и активисток ЕР.

Президент России Владимир Путин считает чуждыми российской культуре западные "десятки гендеров" и "родителей № 1 и № 2".

"После распада Советского Союза нам многим казалось, что сейчас начнется сладкая жизнь, завтра мы будем жить, как в Париже или еще где-то, хотя сейчас выясняется, что так, как в Париже, многим жить не хочется. Думалось, что там будет хорошо, а на самом деле там культурный код другой", - отметил Путин в пятницу на встрече с матерями военнослужащих - участников СВО.

Отдельно он обратил внимание, что на Западе "во многих местах уже и не знают, что такое "мама". "Там просто родитель № 1 и родитель № 2. И гендеры там десятками измеряют. Что, какие там трансформаторы, я даже не понимаю, о чем они говорят. Но это совсем не наша культура, это совсем другой код какой-то", - убежден президент.

Он согласился с одной из участниц встречи в том, что в ходе СВО идет борьба в том числе за духовность. "Уникальная цивилизация у нас, объединение людей разных этносов, разных культур и разных вероисповеданий в одно единое целое", - заключил Путин. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы