



Путин рассказал солдатским матерям ужасы о гендерах и трансформаторах

Российские СМИ публикуют подробности беседы президента РФ с “солдатскими матерями”, отобранными из высших чиновниц и активисток ЕР.



Президент России Владимир Путин считает чуждыми российской культуре западные "десятки гендеров" и "родителей № 1 и № 2".



"После распада Советского Союза нам многим казалось, что сейчас начнется сладкая жизнь, завтра мы будем жить, как в Париже или еще где-то, хотя сейчас выясняется, что так, как в Париже, многим жить не хочется. Думалось, что там будет хорошо, а на самом деле там культурный код другой", - отметил Путин в пятницу на встрече с матерями военнослужащих - участников СВО.



Отдельно он обратил внимание, что на Западе "во многих местах уже и не знают, что такое "мама". "Там просто родитель № 1 и родитель № 2. И гендеры там десятками измеряют. Что, какие там трансформаторы, я даже не понимаю, о чем они говорят. Но это совсем не наша культура, это совсем другой код какой-то", - убежден президент.



Он согласился с одной из участниц встречи в том, что в ходе СВО идет борьба в том числе за духовность. "Уникальная цивилизация у нас, объединение людей разных этносов, разных культур и разных вероисповеданий в одно единое целое", - заключил Путин.