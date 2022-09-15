



Путин приказал госконцернам создавать ЧВК

Британский журналист-расследователь Христо Грозев пишет, что после заявления Минобороны России о потерях Украины и перехваченных пяти HIMARS на фоне отступления оккупационных войск РФ в Харьковской области, в пабликах российских пропагандистов стали открыто возмущаться ложью. Сторонники политики Кремля вдруг начали публиковать нелицеприятную для России информацию, разоблачая коррупционеров, бездарных военных и предателей.



Но вместо того, чтобы признать провал "спецоперации", Путин, видимо, решил "добить" свою страну окончательно.



Источник журналиста в ЧВК "Вагнер" признался, что наемников обманули и не выплачивают обещанные зарплаты и бонусы. Тем не менее Путин приказал каждой госкорпорации, в том числе "Газпрому", "Росатому" и "Роснефти", и каждому олигарху создать свою ЧВК для "нового этапа в октябре". Отметим, что по закону РФ подобные частные военизированные структуры запрещены.



Теперь каждый российский олигарх получит возможность создавать свою "армию" и воевать не с Украиной, а с конкурентами. В итоге Россия рискует погрузиться во времена страшнее, чем "лихие 90-е".

