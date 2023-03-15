



Путешествие за черной икрой

Черная икра, произведенная в Израиле – выбор лучших ресторанов мира и ценителей этого уникального продукта. Икра № 1 в мире израильского бренда "Karat Caviar" исключительного качества производится на осетровой ферме в Верхней Галилее, в кибуце Дан.



Израильская компания «Кавьяр ха-Галиль» в 1992 году построила в Верхней Галилее, недалеко от главного притока реки Иордан, несущего кристально чистую ледяную воду с вершины горы Хермон, осетровую ферму. Наняв команду специалистов с мировым именем и многолетним опытом в области икорного производства, компания завезла в Израиль из Каспийского моря мальков настоящего русского осетра. Это единственная осетровая ферма, где рыбу разводят в проточной воде из реки, далекой от промышленных зон и других источников загрязнения, в максимально близких к природным условиях.



Вокруг кибуца Дан на многие километры тянется библейской красоты ландшафт, а сама ферма похожа на футуристический объект. Впрочем, и сами осетры, которых можно увидеть в огромных резервуарах, выглядят сказочными созданиями. За осетрами тут ухаживают особенно чутко и внимательно, и забор икры происходит аккуратно, с аппаратной точностью, без малейшего вреда для рыбы.



Сейчас черную икру «Karat Caviar», которая за годы на икорном рынке завоевала блестящую репутацию среди экспертов, можно встретить в лучших ресторанах и на столах ее настоящих ценителей. Серебристо-черные с золотистым оттенком икринки с невероятной текстурой и чистым, глубоким, насыщенным вкусом, тают во рту, оставляя тонкое послевкусие.



На ферму можно приехать с экскурсией, увидеть резервуары с осетрами, посмотреть фильм о тонкостях этого непростого производства, продегустировать икру и, конечно, купить всю продукцию "Karat Caviar".



Информация по телефону: +972 50 3833835 / 050 383 383 5

https://karatcaviar.com



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