



Путешествие в ад и обратно: Джейми Фокс выписан из больницы

Джейми Фокс впервые после апрельской госпитализации записал видео для своих фанатов, сказав, что он "прошел ад и вернулся обратно".



Поделившись видео в своем аккаунте в Instagram в пятницу вечером, голливудская звезда не раскрыл природу своего осложнения со здоровьем, но рассказал о тяжести своего состояния, когда он находился в больнице.



"Я просто не хотел, чтобы вы видели меня таким. Я хочу, чтобы вы видели, как я смеюсь, хорошо провожу время, веселюсь", — сказал Фокс.



"Я не хотел, чтобы вы видели, как из меня торчат трубки, и пытались понять, смогу ли я выжить", - добавил актер.



Фокс также опроверг слухи о том, что он парализован или ослеп: "Как видите, глаза работают, глаза работают просто отлично. Я не парализован, но я прошел через ад и вернулся обратно, и на моем пути к выздоровлению тоже были выбоины. Но я вернусь и смогу работать".