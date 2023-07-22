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Путешествие в ад и обратно: Джейми Фокс выписан из больницы
22.07.2023 19:45 Евгения Маркова

Путешествие в ад и обратно: Джейми Фокс выписан из больницы

Джейми Фокс впервые после апрельской госпитализации записал видео для своих фанатов, сказав, что он "прошел ад и вернулся обратно".

Поделившись видео в своем аккаунте в Instagram в пятницу вечером, голливудская звезда не раскрыл природу своего осложнения со здоровьем, но рассказал о тяжести своего состояния, когда он находился в больнице.

"Я просто не хотел, чтобы вы видели меня таким. Я хочу, чтобы вы видели, как я смеюсь, хорошо провожу время, веселюсь", — сказал Фокс.

"Я не хотел, чтобы вы видели, как из меня торчат трубки, и пытались понять, смогу ли я выжить", - добавил актер.

Фокс также опроверг слухи о том, что он парализован или ослеп: "Как видите, глаза работают, глаза работают просто отлично. Я не парализован, но я прошел через ад и вернулся обратно, и на моем пути к выздоровлению тоже были выбоины. Но я вернусь и смогу работать".


 

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