Путешественник во времени предсказал Третью мировую войну в 2025 году
Загадочный тиктокер, утверждающий, что он “путешественник во времени из 2671 года”, сообщил, что точно знает, когда и как разразится Третья мировая война.
Ино Аларик, также известный как @theradianttimetraveller, получил более 26 000 подписчиков за публикацию предупреждений о предполагаемых будущих событиях. Блогер ранее предупреждал о планетах-близнецах Земли, инопланетных посетителях и даже порталах, открывающихся в другие измерения.
Но теперь тиктокер заявил, что до Третьей мировой войны осталось всего два года, добавив, что она начнется с “нападения России на страну НАТО”.
В видео, которое набрало более 22 000 просмотров, Ино написал:
– Кто будет следующим президентом Соединенных Штатов Америки?
Республиканец Рон ДеСантис станет следующим президентом Соединенных Штатов Америки.
– Будет ли Третья мировая война, если да, то когда она начнется?
Да, будет, она начнется в конце 2025 года из-за нападения России на страну НАТО.
– Обнаружена ли когда-нибудь жизнь за пределами Земли?
Да, на самом деле инопланетяне уже приземлились на Земле, планируя забрать то, что принадлежит им.
– Где моя Машина Времени?
Она находится в строго охраняемом бункере, доступ к которому есть только у четырех человек, которые тоже являются путешественниками во времени.