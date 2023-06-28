



Путешественник во времени предсказал Третью мировую войну в 2025 году

Загадочный тиктокер, утверждающий, что он “путешественник во времени из 2671 года”, сообщил, что точно знает, когда и как разразится Третья мировая война.



Ино Аларик, также известный как @theradianttimetraveller, получил более 26 000 подписчиков за публикацию предупреждений о предполагаемых будущих событиях. Блогер ранее предупреждал о планетах-близнецах Земли, инопланетных посетителях и даже порталах, открывающихся в другие измерения.

Но теперь тиктокер заявил, что до Третьей мировой войны осталось всего два года, добавив, что она начнется с “нападения России на страну НАТО”.



В видео, которое набрало более 22 000 просмотров, Ино написал:

– Кто будет следующим президентом Соединенных Штатов Америки?

Республиканец Рон ДеСантис станет следующим президентом Соединенных Штатов Америки.



– Будет ли Третья мировая война, если да, то когда она начнется?

Да, будет, она начнется в конце 2025 года из-за нападения России на страну НАТО.



– Обнаружена ли когда-нибудь жизнь за пределами Земли?

Да, на самом деле инопланетяне уже приземлились на Земле, планируя забрать то, что принадлежит им.



– Где моя Машина Времени?

Она находится в строго охраняемом бункере, доступ к которому есть только у четырех человек, которые тоже являются путешественниками во времени.

