



“Путешественник во времени” из 2671 года, предупредил о “реальной чистке”

Пользователь TikTok, который утверждает, что он “путешественник во времени из 2671 года”, предупредил, что в октябре состоится настоящая “чистка” после глобального отключения электроэнергии. Эно Аларик, также известный как @radianttimetraveller в TikTok, приобрел более 26 000 подписчиков за публикацию предупреждений о предполагаемых будущих событиях. Ранее он предупреждал о столкновении планет-близнецов с Землей, пришельцах и даже начале Третьей мировой войне.



Теперь “путешественник во времени” заявил, что у него есть список катастрофических событий, которые произойдут в октябре этого года – “месяца, который войдёт в историю”.



В видео, которое набрало более 2200 лайков, Аларик рассказал: “Октябрь станет одним из самых впечатляющих месяцев в истории, из-за многих событий”. Вот несколько его предсказаний:

“3 октября: Инопланетный корабль упадет на Землю во время большого метеоритного дождя, в котором содержатся враждебные виды. Инопланетянин покинет капсулу, как только приземлится, и начнет сеять хаос в больших городах”.

“7 октября: Телескоп Джеймса Уэбба увидит в космосе гигантское существо, питающееся звездами. Оно придет в нашу солнечную систему и съест Солнце, Оно может уничтожить все живое рядом с ним”.

“15 октября: внутри горы Эверест обнаружат целую цивилизацию человекоподобного вида. Они обладают телепатическими способностями, хотят контролировать людей и сделают все ради власти”.

“29 октября: Очень мощная солнечная вспышка поразит Землю, вызывая глобальное отключение электроэнергии. Никакие машины не будут работать, и это превратится в “Чистку” на несколько недель. Преступность вырастет на 12 000%, и ее будет очень трудно взять под контроль”.

Подписчики комментариях обсуждали, могут ли эти предсказания сбыться. “Хэллоуин в этом году будет сумасшедшим”, “Ни одно предсказание путешественника во времени никогда не сбывалось”, – написали они.