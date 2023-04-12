



Пугачеву хотят проверить на финансирование ВСУ

Генеральную прокуратуру России призвали проверить примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины.



Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.



Уточняется, что в генпрокуратуру обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.



Ранее также сообщалось, что Ассоциация патриотических сил Юга России призвала СК РФ проверить на финансирование ВСУ певицу Кристину Орбакайте и ее сына Никиту Преснякова.

