



Пугачеву, Галкина и Меладзе обвинили в поддержке "украинских нацистов"

Российская актриса Яна Поплавская обрушилась с критикой на своих других российских звезд, которые не поддерживают войну в Украине.



Комментируя удар по больнице в Новоайдаре, Поплавская написала: "Я хочу спросить Валерия Меладзе, трусливо шепчущего "Слава Украине", Максима Галкина, Аллу Пугачеву, Чулпан Хаматову, Гребенщикова, Гельмана, Покровского, Земфиру, Литвинову, Прусикина, Слепакова, Смольянинова и Дапкунайте - а если бы вас, все 14 человек, одним махом убили, пока вы находитесь на лечении в больнице - это было бы справедливо?! Вы, поддержавшие украинских нацистов, убивающих мирных людей их детей на Донбассе, как вы спите по ночам?!"



Актриса подчеркнула: "Вы самые настоящие сатанисты. Нет на вас креста. А я буду молиться за души убитых и за наших солдат, которые вынуждены защищать этих людей от таких фашистских преступлений".



Напомним, что сын самой Яны Поплавской, которая в прошлом сыграла Красную Шапочку в одноименном фильме, проходил военную подготовку в Чечне.



