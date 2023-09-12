



Пугачевой в России предсказали мучительную смерть

Российский астролог Тамара Глоба предсказала примадонне Алле Пугачевой мучительную смерть.



По данным российских СМИ, певица и ее дочь Кристина Орбакайте якобы несколько раз заказывали у нее прогнозы относительно будущего до того, как покинули РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину.



По подсчетам астролога, примадонна в ближайшее время приедет в Россию, поскольку в Израиле ей якобы "нечем дышать". Также Глоба рассказала, как однажды предсказала Пугачевой мучительную смерть. По ее словам, прогноз почти сбылся. А случилось это после одной из пластических операций, после которой певица якобы перенесла клиническую смерть.



"После операции у Аллы был сильный сепсис — заражение крови, и она действительно чуть не умерла", - сообщает астролог.