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Пугачевой в России предсказали мучительную смерть
12.09.2023 14:54 Алина Груднева

Пугачевой в России предсказали мучительную смерть

Российский астролог Тамара Глоба предсказала примадонне Алле Пугачевой мучительную смерть.

По данным российских СМИ, певица и ее дочь Кристина Орбакайте якобы несколько раз заказывали у нее прогнозы относительно будущего до того, как покинули РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину.

По подсчетам астролога, примадонна в ближайшее время приедет в Россию, поскольку в Израиле ей якобы "нечем дышать". Также Глоба рассказала, как однажды предсказала Пугачевой мучительную смерть. По ее словам, прогноз почти сбылся. А случилось это после одной из пластических операций, после которой певица якобы перенесла клиническую смерть.

"После операции у Аллы был сильный сепсис — заражение крови, и она действительно чуть не умерла", - сообщает астролог.

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