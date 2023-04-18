



Пугачевой в Израиле поставили неутешительный диагноз

Алла Пугачева, недавно отметившая 74-й день рождения, оказалась в центре обсуждений российской прессы. Последние фотографии, которые певица выставила в социальных сетях, вызвали активное комментирование. Часть поклонников певицы считают, что в Израиле певица сделала пластику, другие уверены, что Примадонна просто осваивает фотошоп. Как бы то ни было, на снимках трудно узнать ту Аллу, которая была в России. Пластический хирург Александр Вдовин прокомментировал российским изданиям, с чем, скорее всего, связаны такие изменения во внешности у Пугачевой.



“Судя по последним фото, Алла Борисовна давно не посещала косметолога, - уверяет Вдовин. - Современная косметология имеет множество аппаратных технологий и инъекционных методик, позволяющих долго сохранять молодость. Но за границей техники, видимо, применяются не так интенсивно. Поэтому Алла выглядит не идеально”.



По его словам, из изменений заметно, что у Пугачевой поддернута верхняя губа, чего можно добиться двумя способами: либо с помощью инъекций, либо с помощью операции булхорн.



Сложно сказать по фото, что было на самом деле, потому как Алла на последних снимках активно использовала фильтры или фотошоп.



“В целом у Пугачевой сейчас наблюдается птозирование нижней трети лица – сказал врач. - Необходима помощь аппаратных технологий и инъекционных методик для восстановления плотности кожного лоскута и сокращения“.



“У Аллы Борисовна также страдает зона под глазами: видна сильная отечность, - говорит Вдовин. - Первая причина - грыжи и малярные мешки. Так же отечность возникает и при наличии других, более серьезных проблем в организме. Тут, конечно, ей необходимо пройти полное обследование, чтобы понять причину. Что касается малярных мешков, то от них можно избавиться с помощью специального аппарата“.



“Я бы советовал не прибегать к пластике, - говорит Александр. – Операции ей запрещены в силу возраста. А вот аппаратные процедуры и инъекции делать необходимо. Также ей нужно исключать загар и жирную пищу. Таким образом, она предотвратит появление пигментных пятен и вернет свежий цвет лица“.



