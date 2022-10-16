



Пугачевой предрекли крах репутации

Недавно российскую журналистку Ксению Собчак заметили на концерте Земфиры в Израиле. Там же находилась и Примадонна российской эстрады Алла Пугачева.



Хотя информация не была подтверждена официально, некоторые поклонники решили, что Пугачева дала интервью Собчак.



Журналист Михаил Шахназаров предрек Алле Пугачевой крах репутации, если она действительно дала такое интервью. Об этом сообщает издание "7дней.ру".



"Если интервью Пугачевой выйдет у Собчак, это станет той самой последней дверью, которой хлопнет Алла Борисовна. Потому что она себя этим интервью похоронит окончательно и сожжет все мосты", - заявил он.