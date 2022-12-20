



"Пугачева в Израиле паникует"

Издающийся в РФ таблоид “МК” утверждает, что примадонна российской эстрады, Алла Пугачева, чрезвычайно нервничает в Израиле.



Бывший стилист Аллы Джордж Ровалс уверил «МК»: на самом деле состояние Примадонны оставляет желать лучшего.



– Я с ней поддерживаю связь, – уверяет Ровалс. – Алла переживает, что никто не спрашивает, как она, где она, что она. Она на панике из-за этого. Даже коллеги ей не звонят. Киркоров и другие так называемые звезды раньше ее в одно место целовали, а сейчас отвернулись и боятся о ней слово сказать. Они думают, что они лидерами стали в ее отсутствии. Не дождутся: Алла, как была первой, так и будет.



По словам Ровалса, несмотря на непростое эмоциональное состояние, в целом у Пугачевой в Израиле дела складываются неплохо. Финансовое состояние позволяет не думать о материальных трудностях.



– Деньги у нее остались, – заявляет стилист. – Алла всю жизнь работала: накопила. Потратить такие средства за четыре месяца невозможно. Поэтому в этом плане за Аллочку не переживайте: бутерброды с маслом и икрой купить может.



О возвращении в Россию Пугачева задумывается. Но понимает, что в ближайшее время у нее это сделать не получится.