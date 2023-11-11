



Пугачева сделала жесткое послание "рабам и холопам"

Примадонна Алла Пугачева резко ответила хейтерам и тем, кто пишет на нее в России доносы.



Речь идет о массовой критике после ее заявления о "рабах и холопах", из-за которого в РФ потребовали привлечь артистку "к ответственности".



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"Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников. Вы такие забавные! Кстати, именно вас я назвала рабами и холопами, народ-то в данном случае ни при чем, он заложник нынешней ситуации", - сказала примадонна.



По словам Аллы Борисовны, она любит россиян и жалеет о том, а ее хейтеры своими "хамскими высказываниями, абсурдными вымыслами и наглым враньем" пытаются оттолкнуть от знаменитости людей, ради которых она всю жизнь выступала на сцене, жертвуя здоровьем и личной жизнью.



"Не получится это у вас, как бы вы ни старались. Так что не тратьте силы свои и средства на бесполезные попытки уничтожить меня или обесценить мою жизнь и творчество. Моя многомиллионная армия поклонников меня не предаст", - добавила Пугачева.