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Пугачева прокомментировала слухи о своем здоровье
03.03.2023 21:01 Алина Груднева

Пугачева прокомментировала слухи о своем здоровье

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева продолжает с юмором комментировать слухи, раздуваемые недоброжелателями в России о ее жизни в Израиле.

На просторах интернета начали ходить слухи, будто Алла Борисовна лечится в Израиле от "тяжелой болезни".

По данным "Тeleprogramma", на самом же деле артистка заверяет, что у нее все прекрасно.

"Ну, если кому-то в радость думать, что мне плохо — пусть порадуются", — шутит она.

Что примечательно, буквально на днях появились слухи, будто ее дом в Израиле ограбили, вынеся деньги и дорогие вещи. На это Алла Борисовна тоже прокомментировала со свойственным ей юмором.

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