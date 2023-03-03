



Пугачева прокомментировала слухи о своем здоровье

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева продолжает с юмором комментировать слухи, раздуваемые недоброжелателями в России о ее жизни в Израиле.



На просторах интернета начали ходить слухи, будто Алла Борисовна лечится в Израиле от "тяжелой болезни".



По данным "Тeleprogramma", на самом же деле артистка заверяет, что у нее все прекрасно.



"Ну, если кому-то в радость думать, что мне плохо — пусть порадуются", — шутит она.



Что примечательно, буквально на днях появились слухи, будто ее дом в Израиле ограбили, вынеся деньги и дорогие вещи. На это Алла Борисовна тоже прокомментировала со свойственным ей юмором.