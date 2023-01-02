



Пугачева призналась в том, что счастлива в Израиле

Алла Пугачева в ответ на многочисленные поздравления с Рождеством и Новым годом прислала друзьям видеопослание, сопроводив его многозначительным заголовком «СПАСИБОГ».



«В моем понимании счастье – это то, что я сейчас ощущаю. Я свободна, я с семьей вместе. Новый год я встречаю в кругу людей, которые меня понимают, которые имеют совесть, честь, достоинство», - сообщила Алла.



В ее спокойствии читалась не только умиротворенность и ответная любовь к друзьям, но и мудрость, и, конечно, намек недоброжелателям.



В канун Рождества и Нового года Алла на своей странице в соцсетях разместила живописную фотографию сада своего дома в Израиле и написала короткий, но эмоционально емкий текст с многозначительным отсылом к библейским заповедям: «Многие меня спрашивают, каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи. Как? А вот так.



Это вид из моего окна. Декабрьское небо над Землей Обетованной».