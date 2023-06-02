



Пугачева поддержала затравленного в РФ Шевчука: патриот, пой

Примадонна Алла Пугачева выразила поддержку лидеру группы ДДТ Юрию Шевчуку, чьи концерты в России отменены из-за его позиции относительно войны в Украине.



Пост с теплыми словами в отношении коллеги артистка обнародовала в Instagram.



"Всех, кто верит тебе, немало. Все, кто любит тебя, с тобой. Ты срываешь со лжи покрывало. Гражданин, патриот, пой", - написала Пугачева.



В российских городах выступления группы ДДТ срывают с прошлой весны. Это произошло после того, как он публично выступил против войны в Украине.

