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Алла Пугачева
02.06.2023 11:50 Алина Груднева

Пугачева поддержала затравленного в РФ Шевчука: патриот, пой

Примадонна Алла Пугачева выразила поддержку лидеру группы ДДТ Юрию Шевчуку, чьи концерты в России отменены из-за его позиции относительно войны в Украине.

Пост с теплыми словами в отношении коллеги артистка обнародовала в Instagram.

"Всех, кто верит тебе, немало. Все, кто любит тебя, с тобой. Ты срываешь со лжи покрывало. Гражданин, патриот, пой", - написала Пугачева.

В российских городах выступления группы ДДТ срывают с прошлой весны. Это произошло после того, как он публично выступил против войны в Украине.
 

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