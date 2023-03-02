



Пугачева: никто наш дворец не грабил и гражданства не лишает

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева опровергла информацию об ограблении ее дома, которую распространила журналистка Алена Жигалова.



"Когда читаешь, что твой шикарный дом, дворец ограбили в Кесарии, то начинаешь уже задумываться, — в порядке ли с головой у тех, кто это все придумывает", — цитирует ее слова "СтарХит".



Пугаче пояснила, что живет она вовсе не в Кесарии. Кроме того, певица ответила на сплетни о том, что ее могут лишить израильского гражданства.



"Во-первых, я не в Кесарии живу. Во-вторых, никто нас не грабил. В-третьих, никто нас никакого гражданства не лишает. Возможно, они просто хотят, чтобы меня и Макса жалели, вот они и стараются. Еще и денюжки за это получают", — подчеркнула она.

