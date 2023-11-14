



Пугачева - недоброжелателям: свобода - главное богатство

Примадонна Алла Пугачева жестко ответила российским артистам, которые обвиняют ее в разрушении их карьеры.



Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.



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"Деньги мои считаете? Да, я вкалывала, я их зарабатывала в отличие от тех, кто прогулял и пропил свой звездный час и бездоказательно заявляет, что им перекрыла кислород Алла Пугачева. Как удобно, не правда ли? Да и не в деньгах счастье. Свобода - это главное богатство", - сказала примадонна.



По словам Пугачевой, она бережет свою свободу и именно этим сейчас продолжает жит.



"Постараюсь дожить до победы света над тьмой, победы добра над злом, победы правды над клеветой. Живем дальше", - отметила звезда.