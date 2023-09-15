



Пугачева и Галкин не дали интервью украинской журналистке

Примадонна Алла Пугачева и ее муж-юморист Максим Галкин отказались дать интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, когда были в Юрмале.



Об этом телеведущая рассказала в новом выпуске своего проекта в YouTube.



"Мы встретили Аллу Борисовну с семьей, Максимом, с детьми. Они прогуливались буквально на соседней улице. Мы поздоровались с ними, попросили об интервью у Максима", – рассказала Мосейчук.



По ее словам, звездная пара пообещала подумать на этот счет, когда журналистка представилась, что из Украины, но интервью так и не дали. Что примечательно, Пугачева и Галкин не общаются также и с российскими журналистами после переезда в Израиль, когда началась полномасштабная война в Украине.



