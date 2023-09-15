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Пугачева и Галкин не дали интервью украинской журналистке
15.09.2023 10:50 Алина Груднева

Пугачева и Галкин не дали интервью украинской журналистке

Примадонна Алла Пугачева и ее муж-юморист Максим Галкин отказались дать интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, когда были в Юрмале.

Об этом телеведущая рассказала в новом выпуске своего проекта в YouTube.

"Мы встретили Аллу Борисовну с семьей, Максимом, с детьми. Они прогуливались буквально на соседней улице. Мы поздоровались с ними, попросили об интервью у Максима", – рассказала Мосейчук.

По ее словам, звездная пара пообещала подумать на этот счет, когда журналистка представилась, что из Украины, но интервью так и не дали. Что примечательно, Пугачева и Галкин не общаются также и с российскими журналистами после переезда в Израиль, когда началась полномасштабная война в Украине.

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