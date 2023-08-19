



Психологи рассказали, что нужно для исполнения желаний

Психологи считают, что желания исполняются, если их правильно записать. Дело в том, что те мысли, которые крутятся в голове, не могут быть зафиксированы Вселенной как желание, пишет портал Nakonu.com.



Поэтому психологи рекомендуют следовать семи правилам, чтобы желания обязательно сбылись.



Правило 1. Желание необходимо написать, старательно и красивым почерком.

Правило 2. Желание должно иметь время исполнения.

Правило 3. Записывать желание надо в настоящем времени.

Правило 4. Не употреблять в желании частицу “не” и любые иные отрицания.

Правило 5. Нужно писать подробно, эмоционально, с душой.

Правило 6. Записанное желание надо завершить молитвой.

Правило 7. Никогда не зацикливаться на своём желании.



Написанное желание на листочке нужно спрятать в укромный уголок. Ну и главное, написать желание мало – надо действовать, чтобы оно исполнилось.



