Психологи рассказали, что нужно для исполнения желаний
Психологи считают, что желания исполняются, если их правильно записать. Дело в том, что те мысли, которые крутятся в голове, не могут быть зафиксированы Вселенной как желание, пишет портал Nakonu.com.
Поэтому психологи рекомендуют следовать семи правилам, чтобы желания обязательно сбылись.
Правило 1. Желание необходимо написать, старательно и красивым почерком.
Правило 2. Желание должно иметь время исполнения.
Правило 3. Записывать желание надо в настоящем времени.
Правило 4. Не употреблять в желании частицу “не” и любые иные отрицания.
Правило 5. Нужно писать подробно, эмоционально, с душой.
Правило 6. Записанное желание надо завершить молитвой.
Правило 7. Никогда не зацикливаться на своём желании.
Написанное желание на листочке нужно спрятать в укромный уголок. Ну и главное, написать желание мало – надо действовать, чтобы оно исполнилось.