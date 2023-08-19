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Психологи рассказали, что нужно для исполнения желаний
19.08.2023 11:23 Ирина Демьянова

Психологи рассказали, что нужно для исполнения желаний

Психологи считают, что желания исполняются, если их правильно записать. Дело в том, что те мысли, которые крутятся в голове, не могут быть зафиксированы Вселенной как желание, пишет портал Nakonu.com.

Поэтому психологи рекомендуют следовать семи правилам, чтобы желания обязательно сбылись.

Правило 1. Желание необходимо написать, старательно и красивым почерком.
Правило 2. Желание должно иметь время исполнения.
Правило 3. Записывать желание надо в настоящем времени.
Правило 4. Не употреблять в желании частицу “не” и любые иные отрицания.
Правило 5. Нужно писать подробно, эмоционально, с душой.
Правило 6. Записанное желание надо завершить молитвой.
Правило 7. Никогда не зацикливаться на своём желании.

Написанное желание на листочке нужно спрятать в укромный уголок. Ну и главное, написать желание мало – надо действовать, чтобы оно исполнилось.

 

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