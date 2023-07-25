



Психолог рассказал, что цвет автомобиля говорит о вашей личности

При покупке автомобиля вы, несомненно, будете учитывать такие факторы, как марка и модель, а также цена. Но цвет, скорее всего, также повлияет на выбор, ведь это – заявление о себе миру. По словам цветового психолога Софи Дирман, цвет автомобиля, который вы выбираете, на самом деле многое говорит о вас как о личности.



“Каждый цвет имеет психологическое значение. Хотя не каждый, кто водит черную машину, стремится к власти, и не каждый владелец красной машины – бунтарь, наши предпочтения часто отражают аспекты нашей личности и ценностей”, – сказала она, представляя Международную ассоциации водителей.



“Разнообразная палитра цветов автомобилей является отражением многогранного характера нации. Какими бы ни были цвета, они объединяются, чтобы сформировать яркую мозаику автомобильного пейзажа, где каждый цвет рассказывает свою уникальную историю о человеке за рулем”, – добавила Дирман.



Черный: элегантность и сила

Черные автомобили на дорогах составляют около 20% всех транспортных средств. По словам Софи, у тех, кто выбирает черный цвет, обычно есть стремление к власти и контролю. Он также может отражать вкус к элегантности, изысканности и вневременной привлекательности.



Белый: чистота и оптимизм

Белый, следующий по популярности цвет на дорогах, отражает такие качества, как чистоту, простоту и оптимизм. Белый цвет считается свежим и современным, и выбор белого автомобиля может свидетельствовать о дальновидном, новаторском духе в сочетании с передовыми технологиями и прогрессивным мышлением.



Серый: практичность и ответственность

Еще один популярный выбор для автомобиля – серый цвет, который является признаком практичного и ответственного человека. Серые автомобили, как правило, хорошо скрывают грязь, что является преимуществом для занятых людей, которые отдают предпочтение функциональности, а не эффектности.



Синий: спокойствие и стабильность

Если у вас синяя машина, видимо, это означает, что вы, скорее всего, спокойны и стабильны. Выбор синего автомобиля может указывать на расслабленный, миролюбивый темперамент и предпочтение постоянства и надежности. Это классический выбор, который может обозначать определенный тип человека, любящего традиции.



Красный: энергия и страсть

Красный – менее распространенный цвет, это яркий и смелый выбор, который может сигнализировать о том, что владелец обладает динамической энергией, страстью и несколько бунтарским духом. По словам Софи, человека, владеющего красной машиной, можно рассматривать как желающего выделиться из толпы, чтобы проложить собственный путь.



Зеленый: гармония и баланс

Зеленый – не самый распространенный цвет для автомобиля, но те, кто выбирает его, скорее всего, любят природу, находятся в гармонии и равновесии. Любовь к садам, паркам и сельской местности может быть отражена в выборе зеленого автомобиля. Это дань уважения окружающей среде и, возможно, заявление о приверженности устойчивому развитию и экологическому сознанию.



Желтый и оранжевый: оптимизм и творчество

Желтый и оранжевый – это цвета, которые не часто встречаются, но могут указывать на кого-то, кто обладает веселым, “солнечным” характером и творческим духом. Тот, у кого есть такая яркая машина,, вероятно, будет экстравертом, веселым и, возможно, немного эксцентричным.