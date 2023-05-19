



Прямые рейсы из Израиля в Мекку для хаджа: Так будет гораздо удобнее

Начавшиеся год назад переговоры о прямых рейсах из Израиля в Саудовскую Аравию для совершения хаджа существенно продвинулись, и Эр-Рияд склоняется к тому, чтобы одобрить этот план. К посадке на самолет будут допущены только проживающие в Израиле мусульмане, желающие принять участие в хадж. Самолеты будут вылетать либо из аэропорта Бен-Гурион, либо из аэропорта Рамон.



В этом году хадж состоится с 26 июня по 1 июля. Ожидается, что в этом году число паломников увеличится с 2700 до 4500. До сих пор большинство из них летело транзитными рейсами через Иорданию.



“Путешествие в Саудовскую Аравию прямым рейсом будет удобнее. Сократится время ожидания рейса в Амане до пяти-шести часов”, – сообщил Махер Ганан из Тайбе, член комитета, организующего поездку в Мекку для хаджа. Однако, по его словам, это не будет намного дешевле.



“Главное преимущество в том, что так будет гораздо удобнее”, – говорит он.