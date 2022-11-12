



Прожил в аэропорту 18 лет: в Париже умер знаменитый иранский беженец

В парижском аэропорту имени Шарля де Голля скончался иранский беженец Мехран Карими Нассери, вдохновивший Стивена Спилберга на фильм "Терминал".



Он прожил в аэропорту 18 лет, сообщает Al Arabiya.



Нассери умер естественной смертью незадолго до полудня в субботу в терминале 2F.



Мужчина родился в 1945 году. Он поселился в парижском аэропорту после перелетов из Ирана в Лондон, Берлин и Амстердам, в ходе которых он пытался найти свою мать.



В аэропорту Шарля де Голля вокруг Нассери "выросла" неформальная сеть поддержки, члены которой снабжали беженца едой и медицинской помощью. В 1999 году он получил статус беженца и право оставаться во Франции, но продолжал жить в аэропорту.



История Нассери привлекла внимание известного режиссера Стивена Спилберга, который снял фильм "Терминал" с Томом Хэнксом в главной роли.