



Проверяйте мелочь: житель Плимута продал 50 пенсов по астрономической цене

34-летний житель Плимута Даррен Джеймс призвал людей внимательно присмотреться к мелочи после того, как он продал в Интернете редкую монету в 50 пенсов за “астрономическую сумму”.



Даррен Джеймс купил монету 50 пенсов Kew Gardens, созданную в 2009 году, и забросил ее в глубь своего шкафа.



Памятная монета, отчеканенная в ознаменование 250-летия открытия садов Кью в 1759 году, лежала забытой до тех пор, пока случайная встреча с рекламой не напомнила Даррену проверить номинал.



Он разместил монету на eBay после того, как увидел рекламу “проверь сдачу“. Благодаря быстрому поиску в Google он увидел, что такие же монеты, как и у него, продавались за сотни фунтов.



Мужчина был шокирован, когда начали поступать заявки, и около 200 человек наблюдали за продажей по мере приближения крайнего срока аукциона, сообщает PlymouthLive



Даррен сказал: “Я купил монету в разгар повального увлечения, когда люди собирали 50 пенсов, и я также собрал несколько олимпийских монет. Я купил ее по довольно высокой цене, около 80 фунтов стерлингов в то время. Когда я увидел объявление о проверке сдачи на наличие редких монет, я подумал, что погуглю монету, которая у меня была, и понял, что люди покупают их за астрономическую сумму, и решил попробовать“.



В результате монета была продана за 186,11 фунтов стерлингов.



