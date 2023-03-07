



300 миллионов рублей. Против блогерши Лерчек начато дело об уклонении от налогов

В Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной) и ее супруга Артема по фактам уклонения от налогов на сумму 300 млн рублей, пишут российские СМИ.



По данным следствия, Чекалина, применяя упрощенную схему налогообложения с лимитом доходов в 150 млн руб. в год, получив доход в существенно большем размере, не желая менять систему налогообложения и уплачивать предусмотренные НДС и НДФЛ, привлекала в качестве пособников супруга Артема Чекалина и иных лиц из числа их родственников.



“Тем самым было организовано поступление доходов от деятельности Чекалиной Валерии на расчетные счета, открытые на ИП данных лиц, чем незаконно осуществила дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов в размере более 300 млн рублей”, — говорится в сообщении.



СК совместно с сотрудниками ГУЭБ и ПК МВД России провели обыски по месту проживания фигурантов дела. В настоящий момент следствие устанавливает причастность Чекалиных к совершению иных экономических преступлений.



Валерия Чекалина является автором блога, посвященного фитнес-тренировкам, где организует фитнес-марафоны. Занимает седьмое место в рейтинге Forbes самых высокооплачиваемых российских звезд в Инстаграм c числом подписчиков около 10 миллионов и годовым доходом 600 тысяч долларов США.



