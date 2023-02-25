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Протесты в Тель-Авиве: полиция перекрывает дороги
25.02.2023 16:42 Евгения Маркова

Протесты в Тель-Авиве: полиция перекрывает дороги

Перед началом демонстраций в Тель-Авиве центральные улицы будут закрыты для движения транспорта.

Полиция объявила, что в преддверии ожидаемых сегодня вечером в Тель-Авиве демонстраций против судебно-правовой реформы ряд улиц будет перекрыт для движения транспорта.

Начиная с 16:45:

  • улица Каплан от Ибн Гвирола до Менахема Бегина будет перекрыта в обоих направлениях,
  • Улица Леонардо да Винчи от Хатмана до Шауля Хамелеха в обоих направлениях.

Начиная с 17:30:
  • улица Хамсгар от улицы Ицхак Саде до дороги Менахема Бегина будет перекрыта в северном направлении,
  • улица Менахема Бегина от бульвара Шауль а-Мелех до улицы Хасмонаим в обоих направлениях,
  • улица Ха-Шалом от Моше Даяна до улицы Игаль Алон в западном направлении,
  • улица Хасмонаим к востоку от Карлебаха и подъемы к развязке Шалом по переулкам Аялон на север и юг.

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