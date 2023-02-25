Протесты в Тель-Авиве: полиция перекрывает дороги
Перед началом демонстраций в Тель-Авиве центральные улицы будут закрыты для движения транспорта.
Полиция объявила, что в преддверии ожидаемых сегодня вечером в Тель-Авиве демонстраций против судебно-правовой реформы ряд улиц будет перекрыт для движения транспорта.
Начиная с 16:45:
- улица Каплан от Ибн Гвирола до Менахема Бегина будет перекрыта в обоих направлениях,
- Улица Леонардо да Винчи от Хатмана до Шауля Хамелеха в обоих направлениях.
Начиная с 17:30:
- улица Хамсгар от улицы Ицхак Саде до дороги Менахема Бегина будет перекрыта в северном направлении,
- улица Менахема Бегина от бульвара Шауль а-Мелех до улицы Хасмонаим в обоих направлениях,
- улица Ха-Шалом от Моше Даяна до улицы Игаль Алон в западном направлении,
- улица Хасмонаим к востоку от Карлебаха и подъемы к развязке Шалом по переулкам Аялон на север и юг.