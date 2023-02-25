



Протесты в Тель-Авиве: полиция перекрывает дороги

Перед началом демонстраций в Тель-Авиве центральные улицы будут закрыты для движения транспорта.



Полиция объявила, что в преддверии ожидаемых сегодня вечером в Тель-Авиве демонстраций против судебно-правовой реформы ряд улиц будет перекрыт для движения транспорта.



Начиная с 16:45:

улица Каплан от Ибн Гвирола до Менахема Бегина будет перекрыта в обоих направлениях,

Улица Леонардо да Винчи от Хатмана до Шауля Хамелеха в обоих направлениях.