



Протесты в Тель-Авиве и Хайфе: полиция перекроет дороги в районе демонстраций

Полиция опубликовала список дорог, которые сегодня будут перекрыты из-за протестов против судебной реформы.



Улицы, которые будут перекрыты в Тель-Авиве с 16:30:

улица Каплан от Ибн-Габироль до улицы Менахема Бегина в обоих направлениях, включая перекрестки.

съезды моста Шалом на север и юг,

Улица Игаль Алон до улицы Тоцерет ха-Арец и от направления Ха-Шалом на запад и юг,

улица Игаль Алон в направлении Ицхак Саде на север,

улица Ха-Шалом до улицы Тузмат ха-Арец и Алия Хоанор на восток,

улица Ицхака Саде в направлении Масгара на север.

На улицах Аминадав, Керманицки, Товал и Вики Ширан движение будет разрешено не со стороны Игаля Алона, а с улицы Ха-Солим.С улицы Бен-Авигдор будет закрыт выезд на улицу Масгар.проспект Ханаси будет закрыт для движения от развязки Бикурим в сторону центра Хорев.Сдерот Ханаси-Мория будет перекрыт на участке между Бекурим-Вольфсон-Зафарир и далее Сдерот Мориа от перекрестка Зафарим до центра Хорева и близлежащих улиц. Движение на перекрестке Хорева также будет перекрыто во всех направлениях.