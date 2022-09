Протесты в Иране охватили десятки городов

Крупнейшие антиправительственные протесты в Иране с 2009 года набрали силу в субботу, распространившись на 80 городов, даже несмотря на то, что власти усилили репрессии, в результате которых, по сообщениям местных пабликов и правозащитных организаций, погибли десятки людей и были арестованы известные активисты и журналисты.



Доступ в Интернет, особенно в приложениях для мобильных телефонов, широко используемых для связи, по-прежнему прерывается или полностью блокируется, что сказывается на возможности иранцев поддерживать связь друг с другом и с внешним миром. Новости из Ирана мир получает с многочасовой задержкой.



В то время как протесты 2009 года вспыхнули из-за выборов, широко осужденных как сфальсифицированные, нынешние демонстрации, казалось, были сосредоточены против иранских сил безопасности, поступали сообщения о жестоких избиениях сотрудников силовых структур и поджогах местного штаба печально известной "полиции нравов".



Во многих городах, включая столицу Тегеран, силы безопасности в ответ открыли огонь по толпе. На бульваре Фердоус и в жилом комплексе Шахрак Экбатан в Тегеране полицейские открыли огонь по окнам. В городе Рашт, по свидетельствам очевидцев и видео в соцсетях, в квартиры бросили слезоточивый газ.



Государственные СМИ Ирана сообщили поздно вечером в пятницу, что по меньшей мере 35 человек были убиты в результате беспорядков, но правозащитные группы заявили в субботу, что это число, вероятно, намного больше. Предыдущее число погибших в 17 человек, опубликованное государственными СМИ, включало как минимум пять сотрудников служб безопасности.



Видео, размещенные в Интернете, и масштаб реакции властей трудно проверить независимо, но видео и фотографии, присланные свидетелями, известными The New York Times, в целом соответствовали изображениям, широко размещенным в Интернете.



По словам аналитиков, глубокое негодование и гнев накапливались в течение нескольких месяцев, особенно среди молодых иранцев, в ответ на репрессии, направленные против женщин по приказу бескомпромиссного президента страны Раиси.



Кроме того в стране процветает коррупция, неэффективное управление экономикой, неумелое противодействие эпидемии Covid. Также на протяжении многих лет широко распространенны политические репрессии. Весь этот букет проблем сохранился и при нынешнем президенте Раиси, который пришел к власти, устранив до выборов всех потенциальных конкурентов, особенно представителей реформистской фракции.



Во время правления предшественника Раиси, умеренного Хасана Рухани, полиция нравов не требовала соблюдения зачастую драконовских законов Ирана в отношении женщин, в частности требования о том, чтобы они носили хиджаб на публике "надлежащим" образом. Но могущественный духовный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, который сейчас, по слухам, соблюдает постельный режим после экстренной операции, спровоцировал приход к власти Раиси, чем сильно разочаровал молодое поколение Ирана.



По сообщениям, небольшой, преимущественно курдский город Ошнавие был захвачен протестующими, когда местные силы безопасности отступили после нескольких дней ожесточенных боев, сообщил лидер военизированных формирований и редактор курдского новостного сайта.



"Со вчерашнего вечера Ошнавие находится под управлением народа", — сказал в интервью Хусейн Язданпана, лидер Партии свободы Курдистана, боевой ирано-курдской группировки, базирующейся в Ираке.



"Освобождение имеет далеко идущие последствия для других городов", — сказал он, назвав город воротами в другие курдские районы Ирана. Г-н Язданпана, члены группы которого есть в городе, сказал, однако, что иранские силы безопасности сосредоточились вокруг Ошнавие и что он опасается кровавой бойни.



Аммар Голи, иранский курд, проживающий в Германии и редактирующий новостной сайт NNS Roj, поддерживает регулярные контакты с жителями Ошнавие, провинции Западный Азербайджан, где проживает 40 000 этнических курдов. Он сказал, что жители установили блокпосты на въезде на единственные две дороги города.



На видео, размещенных в социальных сетях, видно , как по улицам Ошнавие маршируют большие толпы людей, многие из которых одеты в традиционную курдскую одежду и скандируют "Свободу". На другом видео показаны ожесточенные перестрелки за контроль над городским полицейским управлением.



Голи сказал, что местные источники сообщили ему, что армейский батальон и подразделение Корпуса стражей исламской революции из ближайшего города Орумия были переброшены, чтобы подавить протесты и вернуть Ошнавие.



"Мы ожидаем, что прольется кровь. Ситуация крайне напряженная", — сказал Голи.



Президент Раиси, вернувшись в Иран из Нью-Йорка, где он выступил перед Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, предупредил в пятницу в речи в аэропорту Тегерана, что правительство "ни при каких обстоятельствах не допустит, чтобы безопасность страны и общества подвергаться опасности".



Министерство разведки разослало текстовое сообщение всем пользователям мобильных телефонов, предупредив, что любой участник демонстраций, которые, по его словам, были организованы врагами Ирана, будет наказан в соответствии с законами шариата. Копии текстов были переданы The New York Times, а также размещены в социальных сетях.



Комитет защиты журналистов заявил, что по меньшей мере 11 журналистов , в том числе Нилуфар Хамеди, репортер ежедневной газеты "Шарх", которая первой сообщила о деле г-жи Амини и взяла интервью у ее семьи в больнице, были арестованы.



По данным организации, среди арестованных активистов были Маджид Таваколи и социолог Мохаммадреза Джалаипур.