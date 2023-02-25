



Протесты начинаются по всей стране восьмую неделю подряд

Сегодня вечером, в субботу, восьмую неделю подряд, в десятках городов продолжатся массовые акции протеста против правовой революции. Основная демонстрация, как и каждую неделю, пройдет в субботу вечером на улице Каплан в Тель-Авиве, а по ее окончании активисты "Черных флагов" намерены перекрыть маршруты Аялон.



"Танковая колонна" бойцов войны Судного дня выехала из Малонима в сторону Тель-Авива через Кесарию. На этот раз танк сделан из картона, после инцидента на прошлой неделе, во время которого танк был вывезен с территории мемориального комплекса для использования в акции протеста.



Ожидается, что сегодняшние протесты пройдут в десятках мест по всей стране, от перекрестка Гома на севере до Эйлата. Другие акции будут в Иерусалиме, Хайфе, Беэр-Шеве, Ашдоде, Нетании, Кфар-Сабе, Кармиэле и Эфрате.



На прошлой неделе по подсчетам Crowd Solutions во главе с экспертом Офером Гринбойм-Лайроном для News 13, на улицы Тель-Авива вышли не менее 133 тысяч протестующих, а в других местах — еще десятки тысяч по всей стране.



Вчера более 100 офицеров и солдат подразделения специальных операций ЦАХАЛа опубликовали петицию, в которой заявили: "Если законодательная реформа, направленная на уничтожение израильской демократии, будет продолжаться, мы не будем продолжать служить в подразделении специальных операций, и мы не явимся в резерв".



Петиция подписана подполковниками, полковниками, бригадными генералами и генералом.



"Мы служили с бесконечной жертвой этой стране, которую мы так любим, но мы не будем продолжать служить, когда над действиями правительства будет поднят огромный черный флаг. Такое законодательство уничтожит все, чему мы служили и за что боролись. Мы не позволим этому случиться. Мы выражаем свое личное мнение, каждый из подписавших, и мы не претендуем на то, чтобы официально представлять какую-либо организацию".



Подразделение специальных операций Армии обороны Израиля — это подразделение разведки, которое занимается операциями по сбору разведывательных данных. Оно имеет большое значение и считается элитным подразделением, которое задействуют в секретных и критических операциях.



В среду News 13 впервые сообщил, что старший офицер в звании подполковника ВВС просит освободить его от должности в запасе в знак протеста против действий нынешнего правительства. Офицер занимал ряд руководящих должностей в ВВС.

