



Протестующие против судебной реформы в Бней-Браке: Мы больше не будем терпеть

Сегодня вечером (в среду) организаторы протестов против запланированных правительством судебных реформ проведут демонстрацию в Бней-Браке, городе с преимущественно религиозным населением, в знак протеста против выделения миллиардов шекелей религиозным образовательным учреждениям из государственного бюджета.



В заявлении, опубликованном сегодня утром, организатор протеста заявил, что "в свете прогнозов, указывающих на разрушение экономики в результате разграбления государственной казны и передачи почти 14 миллиардов шекелей на нужды отраслевой коалиции и политического подкупа, протестные организации проведут марш протеста в 21:00 от торгового центра Ayalon Mall в Рамат-Гане до города Бней-Брак".



Организаторы утверждают, что светские израильтяне вынуждены нести экономическое бремя и "как ослы" нести харедим на своих спинах.



"Мы поедем в Бней-Брак, чтобы дать понять правительству, что они разрушают страну, и в частности руководству харедим, что правой рукой они сотрудничают с диктатурой, а левой грабят казну и "ослов". Ослы, которые несут бремя службы и экономики, в конечном итоге стали лохами, которые наполняют государственную казну, которая стала фондом политических взяток для друзей Гафни и Смотрича", — сказали они.



"Пришло время встать и сказать "хватит" эксплуатации, коррупции и подавлению Израиля! Мы не против ультраортодоксальной общественности, но мы призываем их лидеров опомниться и остановить уничтожение Израиля!"



Полиция объявила, что многие дороги будут закрыты для движения с 18:00, чтобы освободить место для демонстрации. В полиции заявили, что "из-за ожидаемых блокпостов в этом районе может быть интенсивное движение. Рекомендуется использовать приложение Waze, где будут отмечены все блокпосты".

