



Протест против судебной реформы возобновляется несмотря на праздники

После более чем девяти месяцев, в течение которых мы проводили демонстрации каждый субботний вечер, еженедельная демонстрация в Тель-Авиве была перенесена на сегодняшний вечер Рош ха-Шана (воскресенье). Демонстрация пройдет в другом формате и вместо центрального митинга на площади протестующие пройдут маршем от Дома Независимости на бульваре Ротшильда к площади. Ожидается, что марш начнется в 19:00, а его участники будут нести огромную копию Декларации независимости.



"На судебном заседании мы выяснили, что правительство Израиля отказывается от основополагающего документа Государства Израиль – Декларации независимости. Перед лицом тех явных антисионистов, которые пытаются попирать ценностную основу Государства Израиль, мы смело встанем, с Декларацией независимости, ценностями равенства, свободы и демократии, и дадим понять правительству разрушения, что демократия победит диктатуру", - заявили организаторы протеста.



Наряду с демонстрацией в Тель-Авиве, запланированы также акции протеста по поводу отъезда сегодня вечером премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в США. Прибытие премьер-министра в аэропорт ожидается около часа ночи, а протестующие намерены прибыть на место уже к 22:00.



Полиция сообщила, что в связи с проведением акции протеста ближе к вечеру весь центр Тель-Авива будет закрыт для движения транспортных средств.