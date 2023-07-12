



Простой способ: Как избавиться от плодовых мушек в доме без пестицидов

Good Housekeeping показал оригинальный патент, который показывает, как ловить мух и плодовых мушек (дрозофилов) очень эффективным и дешевым способом без вредных пестицидов.



Нужно взять пластиковую бутылку и разрезат ее пополам так, чтобы нижняя часть была немного выше верхней. Затем снимите крышку с бутылки и наполните нижнюю часть водой. Можно добавить немного уксуса, чтобы отпугнуть пчел, а затем перевернуть крышку внутрь конструкции, чтобы получить воронку.



Налейте немного воды с сахаром (или яблочным уксусом) вокруг горлышка бутылки, чтобы привлечь мух, затем проделайте в верхней части два отверстия, чтобы продеть туда веревку или проволоку, и подвесьте ловушку, где это необходимо. Насекомые почувствуют запах сахарной приманки и влетят в бутылку, чтобы добраться до нее. Оказавшись внутри, они легко попадут в ловушку и упадут на дно, потому что их крылья промокнут.



Это отличный способ избавиться от всех видов мух без использования ненужных химикатов, и все, что нужно – это немного сахара или яблочного уксуса.