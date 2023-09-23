



Просто нож в спину: Немоляева не простит Белому срыв гастролей “Ленкома”

Светлана Немоляева высказалась о поступке Анатолия Белого, который “сорвал” гастроли “Ленкома” в Израиле. Артист выступил против того, чтобы спектакль “Поминальная молитва” показали в Тель-Авиве в октябре этого года.



“Чудовищно ранил меня в самое сердце. Это жестоко. Мне неприятно, что в нем вдруг такая личина открылась. Он прекрасно знает, что Александр Лазарев – мой сын и что “Поминальная молитва” – его спектакль”, – возмущена актриса.



“Несколько месяцев назад я снималась с Белым в картине "Гоголь-Моголь". Небольшая картина на двоих, я играла его маму. Мы чудесно, дружелюбно с ним работали. Он говорил обо мне потрясающие слова: как ему легко работалось и так далее. То, что он сделал – просто нож в спину”, – говорит она.