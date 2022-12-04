"Проститутки Краснодара, Ростова и Ставрополя стали дешевле новогоднего стола"

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Проститутки Краснодарского края, Ростова-на-Дону и Ставрополя стали дешевле новогоднего стола, сообщает канал MASH. Из-за предпраздничной суеты и отсутствия клиентов девочки вынуждены устраивать чёрные пятницы, субботы и прочее — минус 50% на всё.



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