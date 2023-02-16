



Просмотр телевизора полезен для природы

Если вы искали еще один повод, чтобы оправдать посиделки на Netflix, то это может быть именно он - просмотр документальных фильмов о природе. Такой способ времяпровождения способствует повышению осведомленности о растениях, что может привести к разработке стратегий сохранения, срочно необходимых для защиты нашей планеты. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, опубликованного в четверг в журнале Annals of Botany.



Ученые выясняли, стимулирует ли популярный документальный фильм BBC "Зеленая планета" интерес аудитории к жизни растений после просмотра. Ведь согласно статистике, около 40% видов растений находятся под угрозой исчезновения. В то время как люди, как правило, обеспокоены исчезающими животными, угрозы для растений труднее распознать и устранить.



“В этом исследовании мы показываем, что документальные фильмы о природе могут повысить осведомленность зрителей о растениях, — отмечает автор статьи об исследовании Джоанна Кацпршик. — Наши результаты также показывают, что зрители нашли определенные виды растений особенно интересными. Это можно использовать для продвижения усилий по сохранению растений и противодействия потере растительного биоразнообразия”.



Исследователи узнали, вызывает ли “Зеленая планета“ интерес к растениям, изучив поведение людей в Интернете во время трансляции. Сначала они отметили виды, появившиеся в сериале, и то, как долго каждый из них был на экране. Затем они проверили количество посещений страниц Google Trends и Wikipedia для тех же видов до и после показа эпизодов документального фильма.



Команда обнаружила, что люди с большей вероятностью выполняли онлайн-поиск растений, у которых было больше экранного времени в “Зеленой планете“. Кроме того, около 28,1% поисковых запросов о растениях, упомянутых в документальном фильме BBC, имели пиковую популярность в Великобритании, измеренную с помощью Google Trends, через неделю после трансляции соответствующего эпизода.



Данные Википедии показали аналогичную тенденцию. Почти треть (31,3%) страниц Википедии, связанных с растениями увеличили количество посещений через неделю после трансляции.



