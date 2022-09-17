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Прощание с королевой: очередь из желающих простерлась на километры
17.09.2022 15:10 Ольга Белозерова

Прощание с королевой: очередь из желающих простерлась на километры

Прощание с королевой Великобритании Елизаветой II, которая умерла 8 сентября, проходит полным ходом.

Количество желающих увидеть королеву в последний раз настолько велико, что очередь к месту прощания простерлась на 8 километров. 

У входа в лондонский парк Саутварк, рядом с местом, где наконец заканчивается очередь, есть табличка, предупреждающая о том, что с этого момента ждать минимум 14 часов. Об этом сообщает The National News.

 

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