



Прощание с королевой: очередь из желающих простерлась на километры

Прощание с королевой Великобритании Елизаветой II, которая умерла 8 сентября, проходит полным ходом.



Количество желающих увидеть королеву в последний раз настолько велико, что очередь к месту прощания простерлась на 8 километров.



У входа в лондонский парк Саутварк, рядом с местом, где наконец заканчивается очередь, есть табличка, предупреждающая о том, что с этого момента ждать минимум 14 часов. Об этом сообщает The National News.



