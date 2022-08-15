



Прощание с королем: Цвика Пик похоронен

Сегодня утром, 15 августа, состоялись похороны короля израильской эстрады, певца и музыканта Цвики Пика.



Он был похоронен на кладбище Рамат-ха-Шарона. Церемония проходившая в узком семейном кругу, началась в 10:00.



Как сообщает израильская пресса, на похоронах присутствовали дочери музыканта Даниэла и Шарона, его бывшая жена и бывшая партнерша.



Отмечается, что Квентина Тарантино, зятя Цвики Пика, не заметили на похоронах, так как, по-видимому, он не находится в Израиле.



Напомним, что вчера стало известно, что Цвика Пик скончался в возрасте 72 лет.