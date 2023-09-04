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Просекко и каберне совиньон могут исчезнуть в Европе: в чем дело
04.09.2023 21:30 Наталья Богинская

Просекко и каберне совиньон могут исчезнуть в Европе: в чем дело

Итальянские ученые выяснили, что из-за деградации почвы в горных районах и происходящих погодных колебаний в Европе могут исчезнуть такие вина как просекко, бургундское, гран крю и каберне совиньон. Об этом пишет EuroNews.

Глобальное потепление в Европе оказывает влияние на урожайность винограда. Производители просекко жалуются, что сильные ливни усиливают эрозию почвы и вызывают сползание земли под виноградниками Северной Италии.

А в этом году после ливней виноградники накрыла рекордная жара, которая привела к засухе.

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