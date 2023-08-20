



Пропавший турист найден недалеко от Галилейского моря

Моррис Моше Бамброн, пропавший без вести более недели, был найден живым и здоровым в воскресенье недалеко от Галилейского моря организацией "Израильское кинологическое подразделение".



30-летний Бамброн шел по Израильской тропе и не выходил на связь с 12 августа. Жара в то время считалась угрозой для его жизни.



Волонтеры организации начали его поиски, и сегодня он был найден на Израильской тропе в целости и сохранности.



В организации говорят, что информация о том, где его видели в последний раз, поступила в колл-центр организации, что позволило волонтерам сосредоточиться на этом районе, пока они не нашли его.



Когда его нашли, он сказал, что его мобильный телефон намок и неисправен, из-за чего он не может связаться или быть отслеженным по сотовому сигналу.

