



Пропавший на две недели в океане рыбак выжил благодаря плоту и лососю

Рыбак, пропавший без вести почти две недели назад, был найден живым на спасательном плоту примерно в 110 км от западного побережья США.



Добрые самаритяне нашли рыбака в четверг, говорится в заявлении Тихоокеанского северо-западного управления береговой охраны США, спустя сутки после того, как они приостановили поиски.



Канадские спасатели, нашедшие его, говорят, что он поймал и съел лосося, чтобы выжить.



Мужчина, личность которого не установлена, покинул Грей Харбор в штате Вашингтон 12 октября на 43-футовом судне Evening.



Официальные лица не назвали имена спасателей и то, как они его нашли, но телеканал King-TV в Сиэтле определил, что это Райан Плейнс и его дядя Джон из города Соке, расположенного на острове Ванкувер в Британской Колумбии.



По словам официальных лиц, состояние мужчины стабильное, и он был доставлен на берег канадской береговой охраной и другой канадской спасательной службой.