



Пропавшая с радаров Белла Хадид опровергла слухи о наркотиках

Американская супермодель Белла Хадид, перепугавшая поклонников новостью о своей болезни, опровергла слухи о том, что лежала в реабилитационном центре.



"Я не была в реабилитационном центре, я не принимаю наркотики, так что можем закрыть эту тему", — сказала она.



Ранее Белла призналась в том, что страдает от болезни Лайма. Болезнь у нее выявили еще в 2012 году после того, как модель укусил клещ.



Недавно у Хадид было обострение, из-за которого ей пришлось пройти курс лечения, который длился 100 дней. Из-за этого девушка пропала с публичных радаров, перепугав своих поклонников.



"Со мной все в порядке, вам не о чем беспокоиться. Я обещаю оставаться сильной, верить в себя и в лучшее, тогда облака начнут рассеиваться. Я чувствую огромную благодарность за эти 100 с лишним дней лечения, почти 15 лет невидимых страданий - все это того стоило", - призналась Хадид.

