



Пронумерованная рукой Стива Джобса плата Apple-1 продалась за $442 118

Плата Apple-1 была продана на аукционе свыше $442 000. Плата не только полностью функциональна, но и пронумерована вручную соучредителем и генеральным директором Apple Стивом Джобсом.



Начальная ориентировочная цена выставленной на аукционе доски, проданной 15 декабря аукционом RR Auction, составила $375 000, но окончательная сумма значительно превысила эту цифру.



Лот, возвращенный в рабочее состояние экспертом Apple-1 Кори Коэном в 2018 году, вручную обозначен Джобсом инвентарным номером 01-00002. Состояние платы было оценено Коэном в 8,5 из 10, и она работала без сбоев во время всестороннего тестирования, и внесена в список под номером 78 в реестре Apple-1.



Плата сопровождалась оригинальной инструкцией по эксплуатации Apple-1, кассетным интерфейсом Apple, двумя оригинальными пособиями ACI, клавиатурой ASCII с избытком периода, видеомонитором Sanyo 4205 с "открытым кадром", новым источником питания в стиле того времени с оригинальным Apple-1 разъем, а также интерфейсные кабели кассеты

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На том же научно-техническом аукционе, подписанная Стивом Джобсом, брошюра NeXT была продана за $18210, а модель раннего производства NeXT Computer 1988 года – за $6094. Футбольный мяч Обернского университета с автографом Тима Кука принес $5681.